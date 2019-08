Incendi Sicilia: le fiamme minacciano il Monte Erice nel Trapanese

Un incendio sta minacciando le pendici del Monte Erice, nel Trapanese. In queste ore i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale, con la collaborazione di alcuni volontari, hanno stanno tentando di domare le fiamme in località Pizzolungo (Erice) con l’ausilio di due autobotti e un mezzo veicolare. Secondo i primi riscontri l’incendio, alimentato dal forte vento, sarebbe sorto nel retro di un’azienda che opera nel settore marmifero. Sul luogo è intervenuta anche la Polizia Municipale di Erice e altri mezzi dei Vigili del Fuoco perché le fiamme stanno risalendo velocemente la parte bassa del Monte Erice, in corrispondenza dell’area demaniale San Matteo.