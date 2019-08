Pakistan: 7 morti e 6 feriti in una frana a causa dei monsoni in Kashmir: dal 1° luglio oltre 200 vittime

Almeno 7 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite dopo che una frana provocata dalla pioggia dei monsoni ha colpito tre case nella regione autonoma di Azad Jammu e Kashmir, in Pakistan. La tragedia è avvenuta oggi nel villaggio di Pothi Chaoriyan Hiloti, nel distretto di Poonch. La polizia locale ha affermato che le tre case, appartenenti a tre fratelli, sono state inghiottite dalla frana causata dalle forti piogge. Gli abitanti hanno prestato i primi soccorsi, recuperando sette cadaveri e salvando sei feriti. Secondo l’ultima dichiarazione della National Disaster Management Authority (Ndma) del Pakistan, tra il 1 luglio e il 16 agosto sono morte almeno 201 persone e altre 150 sono rimaste ferite in incidenti legati alla pioggia dei monsoni nel Paese. I dati non includono le ultime vittime della frana di oggi.