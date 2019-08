Protesta a Hong Kong: migliaia di nuovo in piazza sotto pioggia e vento

Gli attivisti pro democrazia di Hong Kong oggi sono tornati di nuovo in piazza, affrontando anche pioggia e forti raffiche di vento: una nuova mobilitazione anti-governativa è stata indetta a Victoria Park dove sono attese, oltre i dimostranti più giovani e radicali, anche famiglie e persone anziane.

E’ l’11ª settimana consecutiva che va avanti il movimento di protesta iniziato il 9 giugno per bloccare la legge che avrebbe permesso l’estradizione in Cina. Un obiettivo che il movimento ha centrato con il congelamento del progetto di legge, senza però fermare le proteste contro la repressione violenta da parte della polizia e per le dimissioni della governatrice Carrie Lamb.

Ad organizzare la mobilitazione di oggi è il Civil Human Rights Front, la coalizione di diversi gruppi pro democrazia che ha organizzato la manifestazione che il 16 giugno scorso ha portato 2 milioni di persone in piazza.