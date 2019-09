Primati stravaganti e divieti improbabili: 50 strane curiosità poco conosciute sull’Europa

Anche se avete girato l’Europa in lungo e largo o se l’avete studiata attentamente dal punto di vista storico, culturale, politico o geografico, potrebbero esserci ancora molte cose che non sapete sul Vecchio Continente. Presenta alcuni dei Paesi più visitati del mondo, una storia affascinante, arti spettacolari e imponenti opere naturali. Ecco 50 cose che potrebbero sorprenderti su questo continente che si estende per oltre 10 milioni di chilometri quadrati.

1. È servito più tempo per costruire la Sagrada Familia di Barcellona che le Piramidi

Le antiche piramidi d’Egitto furono costruite tra il 2589 e il 2504 a.C., in circa 85 anni. La costruzione della Sagrada Familia, il capolavoro di Antoni Gaudì, è iniziata nel 1882. Gaudì non è riuscito a vedere la sua opera completa. Barcellona spera di completarla entro il 2026, nel 100° anniversario della morte di Gaudì, dopo 144 anni di costruzione.

2. Quasi ogni città in Francia ha una via intitolata a Victor Hugo

La Francia rende onore al suo poeta e scrittore più famoso, Victor Hugo, con una via a lui intitolata quasi in ogni singola città. Hugo non è stato solo l’autore de “I Miserabili” e “Il Gobbo di Notre Dame”, ma era anche molto dedito al suo Paese ed è stato anche avvocato politico. C’è poco da meravigliarsi, dunque, se la Francia abbia incluso il suo volto nella sua valuta.

3. La Danimarca ha 7.000 nomi per bambini approvati dal governo e 5 vietati

In Danimarca, è possibile chiamare i propri figli con uno dei 7.000 nomi approvati, ma se si è in cerca di qualcosa di più unico, è necessario ricevere il permesso dal governo. Jakobp, Ashleiy, Anus, Monkey e Pluto sono, invece, vietati.

4. Disneyland Paris è una delle attrazioni più popolari di tutta Europa

Quando si pensa alle attrazioni europee, forse si pensa a qualcosa di iconico come la Torre Eiffel, che riceve 7 milioni di visitatori all’anno. eppure questi non si avvicinano ai 9,7 milioni di Disneyland Paris. Il parco divertimenti Disney è una delle attrazioni più visitate del continente.

5. 1 europeo su 10 è concepito in un letto IKEA

IKEA è così popolare in Europa che si stima che 1 bambino su 10 in Europa e 1 su 5 in Gran Bretagna venga concepito in uno dei suoi letti. Nonostante queste cifre siano state riportate da giornali rinomati e affidabili, non è del tutto chiaro da dove provengano. IKEA, nota anche per le sue istruzioni difficili da comprendere, ha detto che analizzerà queste affermazioni.

6. L’Europa ha una foresta pluviale

Il clima dell’Europa le consente di avere anche foreste pluviali. Una delle ultime rimaste è Perucica in Bosnia Erzegovina. La foresta da 3.500 acri è una riserva inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

7. Il Galles ha una città con 57 lettere nel suo nome

Il nome più lungo concesso ad una città in Europa appartiene al Galles. Il nome significa “grotta” in gallese. L’impronunciabile nome è Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch che, per fortuna viene abbreviato in Llanfair PG o Llanfairpwll.

8. 10 villaggi in Scandinavia hanno i nomi di città più corti, con una sola lettera

In Danimarca, Svezia e Norvegia, 10 città hanno nomi composti solo da una lettera. Il nome di città Å, che significa “piccolo ruscello o fiume” in tutte le lingue scandinave, appare nove volte nei Paesi. Ö, che significa “isola”, può essere trovato in Svezia.

9. In Francia, è illegale chiamare un suino Napoleone

Questa strana legge in origine fu creata durante il regno di Napoleone in modo che non dovesse condividere il suo nome con un suino e non è mai stata rimossa. Ma c’è poco di cui preoccuparsi: i francesi non vanno di certo a cercare se un maialino ha ricevuto il nome di uno dei sovrani più conosciuti d’Europa.

10. Solo l’1% della collezione del British Museum è in mostra

La collezione del British Museum è così grande (8 milioni di oggetti d’arte e oggetti antichi) che non può essere messa in mostra tutta insieme. Con lo spazio per l’esposizione di 80.000 oggetti, si può vedere solo l’1% della collezione quando si visita il museo londinese, il cui ingresso è gratuito.

11. In Svizzera, è illegale avere un solo animale domestico

Gli svizzeri credono che sia crudele per alcuni animali di compagnia non avere un compagno. Per poter tenere porcellini d’India, conigli, pappagallini e altri animali domestici definiti “animali sociali”, bisogna averne più di uno. Esistono persino compagnie che danno in affitto un porcellino d’India nel caso in cui uno morisse, dando così il tempo al proprietario di trovare un altro “amico” a 4 zampe. Per i gatti tenuti in casa, se ne può avere solo uno, ma bisogna fornirgli una finestra in cui possa vedere un altro gatto o lasciarlo del tempo all’aperto.

12. In Svizzera, è illegale falciare il giardino, stendere i vestiti o lavare l’auto di domenica

Per gli svizzeri, la domenica è un vero giorno di riposo tanto che è vietato falciare il giardino (troppo rumoroso), lavare l’auto (troppo noioso) o stendere i vestiti fuori ad asciugare (proprio un pugno nell’occhio). Quando si ha un giorno libero, non deve esserci nulla che interferisca con il riposo.

13. L’Islanda non ha zanzare

Siete delle costanti vittime delle zanzare e delle loro punture? Niente di meglio dell’Islanda. Con la mancanza di stagni poco profondi e le temperature non adatte per la loro riproduzione, l’Islanda è libera dalle zanzare.

14. L’Europa deve il suo nome ad una principessa fenicia

Nella mitologia greca, Zeus si innamorò di Europa, una principessa fenicia. Travestendosi da toro per attirare la sua attenzione, la portò in mare sulla sua schiena, fino all’isola di Creta. Il famoso dipinto del 1747, “Il Ratto di Europa” di François Boucher, è conservato al Louvre di Parigi.

15. La Norvegia ha nominato cavaliere un pinguino

Come mascotte e colonnello capo della Guardia Reale Norvegese, il Brigadiere Sir Nils Olav è il pinguino nominato cavaliere della Norvegia. Residente allo zoo di Edimburgo, in Scozia, Sir Olav del 2019 è il terzo pinguino reale con questo nome. Il primo ha servito con lealtà tra il 1972 e il 1987.

16. La Polonia ha vinto il maggior numero di titoli di “uomo più forte del mondo”

Il polacco Mariusz Pudzianowski ha dato al suo Paese più vittore di qualunque altra nazione del mondo quando è stato nominato per la 5ª volta “uomo più forte del mondo”. Pesando 142kg, “the Dominator” è attualmente un lottatore di arti marziali miste.

17. In Ungheria non si fa “cin-cin”

Dopo che l’Austria sconfisse l’Ungheria durante la rivoluzione del 1848, gli austriaci celebrarono facendo tintinnare le loro birre in un brindisi. Da allora, gli ungheresi non hanno più compiuto il classico gesto del “cin-cin” durante i brindisi, poiché ricorda loro quella sconfitta. Se bevete una birra in Ungheria, invece, dite “Egészségedre” (che sta per “cin-cin”) mentre guardate i vostri “compagni” negli occhi.

18. Una fontana di vino in Italia

Nella città di Caldari di Ortona, in Abruzzo, un vigneto locale ha installato una fontana dalla quale fuoriesce vino rosso invece di acqua per 24 ore al giorno. La fontana è stata concepita per i pellegrini che seguono il Cammino di San Tommaso, un percorso di 315km da Roma ad Ortona per seguire le orme di San Tommaso. Dopo una camminata così lunga, il vino è un apprezzato modo per festeggiare.

19. Nei Paesi Bassi, ci sono più biciclette che persone

Andare in bicicletta è così popolare nei Paesi Bassi che l’84% delle persone ne possiede almeno una. Con 22,3 milioni di bici nel Paese contro i suoi 17 milioni di residenti, il traffico delle biciclette è diventanto un problema, soprattutto nella città di Amsterdam. Andare in bici sembra più sicuro nei Paesi Bassi, secondo uno studio della Rutgers University.

20. Si parlano oltre 200 lingue in Europa

Delle 200 lingue parlate in Europa, solo 24 sono riconosciute dall’Unione Europea. La lingua più comune nel continente è l’inglese, con il 38% della popolazione che lo sa parlare.

21. La Bulgaria non cambia il suo nome dal 681 d.C.

Ci sono state così tante guerre europee nel corso della storia che molti Pasi si sono trasformati in “nuovi” Paesi. La Bulgaria, invece, non ha mai cambiato il suo nome da quando lo ha adottato nel 681 d.C., il che la rende la nazione europea più antica dal punto di vista del nome.

22. San Marino è il “Paese” più vecchio d’Europa

Se la Bulgaria è il Paese europeo più antico dal punto di vista del nome, la Repubblica di San Marino è lo stato indipendente più antico d’Europa, nato nel 301 d.C.. Mentre gli altri stati italiani hanno combattuto e sono diventati parte d’Italia, San Marino è riuscita a mantenere la sua indipendenza nel corso dei secoli, in buona parte perché la sua posizione in collina le ha fornito un grande vantaggio.

23. La Germania ha il maggior numero di McDonald’s in Europa

La catena di McDonald’s è presente in tutta Europa. Tuttavia, in Germania, amano davvero tanto il fast food. Ci sono, infatti, 1.480 McDonald’s solo nello stato tedesco. Segue la Francia e poi il Regno Unito. Entrambi hanno oltre 1.000 locali.

24. 10 Paesi europei hanno ancora la monarchia

La famosissima Regina Elisabetta e il Principe Filippo non sono l’unica famiglia reale in Europa. 10 Paesi in Europa hanno ancora la monarchia, inclusi Andorra, Belgio, Danimarca, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia.

25. La monarchia danese è la famiglia reale più antica d’Europa

Fondata nel 935, la monarchia danese regna sul Paese da oltre 1.000 anni. Da Gorm il Vecchio all’attuale Regina Margherita II, questa famiglia reale guarda il Paese dal palazzo di Amalienborg.

26. L’Irlanda ha il più alto tasso di natalità

Il tasso di natalità medio in Irlanda è quasi di due bambini per ogni donna, il più alto d’Europa. In generale, l’Europa ha uno dei tassi di natalità più bassi del mondo, con 1,6 bambini per ogni donna.

27. La vetta più alta è in Russia

La vetta del Monte Elbrus non è solo la montagna più alta della Russia, ma anche dell’Europa. Si trova nelle montagne del Caucaso che separano l’Europa dall’Asia e raggiunge un’altezza di 5.642 metri. Tra le 7 vette più alte del mondo, è considerata una della più facili dagli scalatori. È possibile anche compiere escursioni ad altitudini più basse.

28. In Portogallo, è illegale fare pipì nell’oceano

Non è chiaro come si possa far osservare questa legge, ma il Portogallo ha davvero una legge che vieta di fare pipì nell’oceano.

29. Il Principato di Monaco ha la più alta aspettativa di vita

Forse per la sua posizione baciata dal sole lungo la Costa Azzurra, forse per la popolarità della dieta mediterranea, ritenuta la più sana nel mondo, forse grazie ai suoi medici preparati, la gente di Monaco vive, in media, 89,4 anni, la più alta aspettativa di vita non solo in Europa, ma nel mondo.

30. La Russia europea rappresenta il 70% della Russia

Oltre la metà della popolazione della Russia si trova nel settore europeo, aggiungendo 110 milioni di persone alla popolazione totale del continente. Questo rende la Russia il Paese più grande d’Europa in termini di popolazione. La seconda nazione più grande, la Germania, ha 82,2 milioni di persone.

31. Si stima che non si è mai più lontani di 16km da un lago in Svizzera

In Svizzera, ci sono 7.000 laghi e si dice che non si è mai più lontani di 16km da uno di essi, in qualsiasi punto del Paese. Il Lago di Ginevra e il Lago di Costanza non sono solo due dei laghi più grandi della Svizzera, ma anche di tutta Europa. La loro acqua deriva da tutta la neve che si scioglie sulle Alpi ogni estate.

32. La Repubblica Ceca ha il maggior numero di castelli

Se voleste visitare un castello al giorno in Repubblica Ceca, vi servirebbero quasi 3 anni per vederli tutti. Con 932 castelli e 1.187 palazzi signorili, la Repubblica Ceca ha più castelli di qualsiasi altra nazione in Europa.

33. La Spagna produce il 60% delle banane dell’Europa

Pensavate che non ci fossero produttori di banane in Europa? Le Canarie hanno la posizione ideale per la coltivazione del frutto e come tali, sono piene di bananeti. Chiamate platanos in Spagna, sono più piccole e spesso utilizzate per cucinare rispetto alle banane tradizionali, che solitamente vengono mangiate crude.

34. All’Aeroporto di Bruxelles si vende più cioccolato che in qualsiasi altro posto del mondo

La squisita bontà del cioccolato belga è ben nota, tanto da rendere l’Aeroporto di Bruxellese il posto in cui si vende più cioccolato al mondo. Sembra che ogni volta che qualcuno passi per questo scalo, si assicuri di comprare del cioccolato. Ci sono 24,8 milioni di voli a Bruxelles e 96.900 passeggeri al giorno. Anche se solo il 10% comprasse del cioccolato, le vendite sarebbero altissime.

35. In Francia, è illegale baciarsi su una banchina della stazione

Nel 1910, Parigi, la città dell’amore, era diventata un po’ più avara quando ha vietato di baciarsi sulle banchine delle stazioni. In origine volta ad aiutare a mantenere i treni in orario e le folle delle persone in movimento, la legge poi non è stata più abolita. Al giorno d’oggi, tuttavia, i gendarmi non creerebbero problemi per un bacio.

36. A Barcellona, è illegale indossare il costume da bagno in pubblico, a parte in spiaggia

Barcellona brulica di turisti, tanto che si pensa ad imporre una restrizione sul numero di turisti che possono visitarla ogni anno. Per impedire ai turisti di lasciare le spiagge e camminare per le strade della città e persino nei ristoranti in costume da bagno, Barcellona ha messo in vigore questo divieto nel 2011. Gli uomini possono indossare il costume ma devono indossare anche la maglietta quando non sono più in spiaggia, mentre le donne devono coprire sia sopra che sotto.

37. L’Austria ha lo zoo più vecchio del mondo

Risalente al 1752, lo zoo più vecchio d’Europa è lo Zoo di Schönbrunn di Vienna. Ubicato sul terreno del castello di Schönbrunn, sede della famiglia degli Asburgo, lo zoo ha debuttato come collezione privata di animali esotici della famiglia reale. È il più antico zoo a funzionamento continuo del mondo.

38. La Volkswagen è la compagnia più grande d’Europa

La Volkswagen, in Germania, produce grandi introiti. Nel 2018, ha venduto quasi 11 milioni di auto e registrato ricavi per 240,4 miliardi di dollari, più di qualsiasi altra azienda in Europa. Infatti, è la 7ª compagnia più grande del mondo.

39. L’uomo più ricco in Europa è francese

Il CEO della multinazionale LVMH, Bernard Jean Etienne Arnault, ha promesso 226 milioni di dollari per aiutare a ricostruire la Cattedrale di Notre Dame distrutta da un incendio lo scorso aprile. È lui l’uomo più ricco d’Europa. La sua promessa è generosa ma è solo una goccia nel mare del suo patrimonio netto di oltre 76 miliardi.

40. Berlino ha più ristoranti di kebab di Istanbul

Il kebab sarà anche nato in Turchia, ma i tedeschi sembrano amarlo così tanto che ci sono più ristoranti che lo servono in Germania che a Istanbul. Mahut Aygun, il “re del kebab”, è emigrato dalla Turchia in Germania all’età di 16 anni, aprendo un chiosco quasi 50 anni fa. Berlino ora ha oltre 4.000 negozi di kebab, 40.000 in tutta la Germania.

41. A Venezia, è illegale dare da mangiare ai piccioni

Ci sono così tanti piccioni a Venezia, soprattutto in Piazza San Marco, che la città ha creato una legge per impedire che venga dato loro da mangiare, nella speranza che vadano via. I turisti ignari continuano, però, a farlo, quindi la città procede con le multe.

42. La Basilica di San Pietro è la chiesa più grande d’Europa

La chiesa più grande d’Europa si trova nel Vaticano ed è la Basilica di San Pietro. Costruita nel 326 d.C. da Costantino, la chiesa è stata poi ricostruita nel 1506 e nel 1626. La “nuova” San Pietro è lunga circa 220m, ampia 152m e alta quasi 137 metri. In grado di accogliere 60.000 persone, la chiesa è la più grande nel Cristianesimo.

43. Il Lussemburgo ha il PIL più alto

Il Lussemburgo è una delle nazioni più ricche del mondo, con un PIL pro capite di 119.719 dollari. Piena di banche e istituti finanziari, il piccolo ma ricco Paese è ampio solo 2.586km² con una popolazione di quasi 600.000 persone, molte delle quali godono di un notevole salario annuo.

44. L’edificio più alto d’Europa è in Russia

In piedi come un proiettile di vetro a San Pietroburgo, in Russia, il Lakhta Center raggiunge i 462 metri di altezza. È stato completato nel 2018, con 87 piani che garantiscono una vista mozzafiato.

45. Il famoso Oktoberfest della Germania in realtà si tiene a settembre

Quando il Principe Ludovico di Baviera si sposò nell’ottobre del 1810, diede una festa e invitò tutti i bavaresi ad unirsi ai festeggiamenti. La festa è diventata un evento annuale semplicemente conosciuto come Oktoberfest. Tuttavia, con le temperature più calde nel mese di settembre che contribuiscono ad una migliore atmosfera per una festa, l’evento è stato spostato a settembre, finendo la prima domenica di ottobre per mantenere ancora il nome. Septemberfest, infatti, non suonerebbe per niente bene.

46. Il vulcano più attivo è in Sicilia

Il vulcano più attivo d’Europa è l’Etna. Piccoli terremoti sono una costante in questa parte della Sicilia, con il vulcano di 3.350 metri che erutta regolarmente. Nonostante sia attivo, una funivia porta sulla vetta del vulcano. Si può anche salire a piedi per un percorso che offre splendide viste del paesaggio.

47. Il fiume più lungo è in Russia

Il fiume Volga viaggia per 3.692km nella Russia occidentale, rappresentando il fiume più lungo del continente. Il Danubio è secondo con 2.848km. Il Volga sfocia nel Mar Caspio con oltre 200 affluenti. Metà dei campi agricoli della Russia si trovano lungo questo fiume, insieme a quasi il 40% della popolazione del Paese.

48. La Germania ha il maggior numero di Puffi nel mondo

Nonostante le creature blu siano state create in Belgio, i tedeschi hanno girato per le strade dipinti di blu ad inizio 2019 per agguantare il Guinness World Record per il maggior numero di Puffi, con 2.763 persone partecipanti. Il record precedente era detenuto dal Galles dopo che nel 2009, 2.510 persone si erano travestite di blu.

49. Gli italiani non bevono il cappuccino dopo le 11 del mattino

Un modo sicuro per far sapere che non si è italiani è sicuramente bere un cappuccino di sera. Per noi italiani (o almeno per la stragrande maggioranza), il caffè con il latte schiumoso è una bevanda solo per la colazione.

50. In Europa, ci sono 51 Paesi e stati indipendenti

51 Paesi, principati e stati indipendenti compongono l’Europa, di cui 28 sono membri dell’Unione Europea. Tra i Paesi ben conosciuti che non fanno parte dell’UE, ci sono Islanda, Norvegia, Svizzera, Monaco, Turchia e Russia.