“Aborto contro il cambiamento climatico”, bufera su candidato alle presidenziali USA

Bernie Sanders, candidato alle presidenziali USA 2020 si è detto favorevole ad affrontare l’emergenza del cambiamento climatico con una politica di controllo delle nascite.

“Le donne hanno diritto al controllo del proprio corpo e decidere sulla riproduzione. L’aumento della popolazione può aggravare la situazione ambientale? Penso di sì, tocca alle donne decidere, soprattutto in quei Paesi dove ci sono condizioni diffuse di povertà. Negare il diritto all’aborto è ingiusto,” ha spiegato Sanders durante un dibattito con il pubblico alla CNN.

Sanders è stato contestato dai Repubblicani che lo hanno accusato di “promuovere l’aborto” come strumento in difesa del pianeta.