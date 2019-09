Aereo caduto a Orio al Serio: vigili del fuoco da Milano per la rimozione, domani i funerali della ragazza

Restano gravissime le condizioni di Stefano Mecca, vicepresidente dell’Aero Club Bergamo, ricoverato in seguito all’incidente in cui sabato mattina si è schiantato il suo aereo da turismo Mooney M20k, nel quale è morta la figlia 15enne Marzia Mecca. La gemella di Marzia, Silvia, e la sorella maggiore, Chiara, sono ricoverate a Milano e Bergamo. Questa mattina è iniziata la rimozione dell’aereo da turismo dall’Aero club bergamasco. Il perito nominato dalla Procura della Repubblica Alberto Forchini ha ispezionato il vano oli come disposto dal sostituto procuratore Maria Cristina Rota e dal pm Silvia Marchina. Il sopralluogo e’ durato un’ora con gli agenti della Polizia di Stato che hanno bloccato la zona. Dalla pista dell’aereo club non ci sono stati decolli per consentire alla Procura di terminare i rilievi tecnici sulla carcassa che sara’ tolta entro oggi.

Le perizie serviranno per comprendere cosa abbia fatto decidere al pilota di rientrare all’Aero Club, una prima ricostruzione ci dice che a un quarto d’ora dal decollo, il pilota ha segnalato che rientrava. L’aereo ha atterrato, ha toccato terra, ma essendo arrivato in questa fase troppo veloce, il pilota deve aver deciso di rialzarsi”.

ha spiegato il sostituto procuratore Maria Cristina Rota.

Saranno celebrati domani, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Fiorano al Serio, i funerali di Marzia. Questa sera, alle 21, è in programma una veglia di preghiera nella stessa chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire. Alla camera mortuaria, allestita nella Casa del commiato di Albino, è un continuo viavai di familiari e amici della ragazza, increduli per l’accaduto.

Intanto sono giunti anche da Milano i vigili del fuoco per recuperare l’aereo da turismo caduto ieri nei pressi di Orio al Serio. Al lavoro anche una squadra dei vigili del fuoco di Bergamo e una del Nucleo batteriologico, chimico e radiologico, che e’ intervenuto per le operazioni di travaso del carburante. Il recupero è iniziato verso mezzogiorno di oggi, alla presenza del procuratore facente funzione Maria Cristina Rota e il pm Silvia Marchina, titolare dell’inchiesta. E’ stato aperto un fascicolo per disastro aviatorio colposo e omicidio e lesioni plurime colposi a carico di Stefano Mecca, l’uomo alla guida del velivolo. Il pilota alla torre di controllo di Orio non ha specificato quale fosse il problema tecnico che lo aveva fatto optare per l’atterraggio, durante il quale si è registrato lo schianto costato la vita a sua figlia Marzia, di 15 anni.