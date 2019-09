Diabete tipo 2: perché le gestione del peso è importante

L’obesità è legata a un rischio quasi 6 volte maggiore di sviluppare diabete di tipo 2. La predisposizione genetica e uno stile di vita poco sano aumentano a loro volta le chance di malattia, ma in misura molto minore. Sono le conclusioni di una nuova ricerca presentata al 55° congresso annuale dell’Associazione europea per lo studio del diabete in corso a Barcellona, da Hermina Jakupović dell’Università di Copenhagen e da esperti del Centro di ricerca metabolica di base Novo Nordisk, sempre in Danimarca.

Il team ha studiato un campione di 9.556 uomini e donne. Quasi la metà (il 49,5%) dei partecipanti ha sviluppato diabete di tipo 2 durante un follow-up medio di 14,7 anni. I ricercatori hanno scoperto che l’obesità (definita come un indice di massa corporea di 30 kg/m2 o superiore) aumenta il rischio di malattia di 5,8 volte rispetto agli individui con peso normale. Con effetti indipendenti dal rischio genetico e dallo stile di vita sfavorevole, due elementi che hanno un effetto relativamente modesto in confronto: il gruppo a più alto rischio genetico ha un rischio doppio rischio di sviluppare diabete, mentre abitudini malsane di vita sono associate a un aumento del 20% del pericolo di diabete.

Gli autori concludono: “L’effetto dell’obesità sul rischio di diabete di tipo 2 è dominante rispetto ad altri, cosa che evidenzia l’importanza della gestione del peso nella prevenzione di questa malattia“.