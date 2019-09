Gli tolgono il rene sano invece di quello malato: “Spero che il mio caso sia un monito”

“Sono qui perché spero che questo mio caso possa essere di monito per altri. Oggi si fanno moltissimi interventi senza guardare il risultato, il mio è stato solo un caso eclatante fra tanti altri casi“: lo ha dichiarato Giuseppe Calabrò, 87 anni, dopo l’udienza del processo a Milano di due chirurghi dell’ospedale Fatebenefratelli che rispondono di lesioni colpose aggravate. L’accusa è di avere asportato per errore il rene sinistro sano, al posto di quello destro ammalato di tumore.

Due anni fa l’uomo, residente a Reggio Calabria, era stato ricoverato nella struttura d’eccellenza della Lombardia per l’asportazione del rene destro malato di neoplasia. Il giorno dopo l’operazione, avvenuta il 5 dicembre 2017, era stato lo stesso anziano a segnalare al medico, durante la vista mattutina di routine in reparto, di avere subito l’asportazione dell’organo sinistro sano. Da qui la denuncia ai due chirurghi e il processo a Milano.