Bere il tè potrebbe far bene al cervello ed evitare il declino legato all’età, secondo quanto scoperto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Singapore in uno studio pubblicato sulla rivista Aging. I ricercatori hanno chiesto a circa 50 adulti di età pari o superiore ai 60 anni di partecipare a una serie di test cognitivi e di sottoporsi a una risonanza magnetica. Ogni partecipante ha riferito la quantità di tè consumato. I risultati hanno mostrato che coloro che hanno bevuto il tè almeno 4 volte a settimana per circa 25 anni avevano un cervello più sano. “I nostri risultati offrono la prima prova del contributo positivo del bere tè alla struttura del cervello. Bere regolarmente il tè ha un effetto protettivo contro il declino dell’organizzazione cerebrale legato all’età”, spiega Feng Lei, che ha coordinato lo studio.