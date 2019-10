E’ morto ieri sera a Milano il ballerino italiano 54enne Manuel Frattini, coreografo reso celebre dai suoi musical. Frattini stava prendendo parte ad una serata di beneficenza quando ha avuto un malore che gli ha causato un arresto cardiaco. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi tempestivi dei presenti e del personale medico chiamato immediatamente. Dopo aver mosso i primi passi come primo ballerino e coreografo in produzioni Rai e Mediaset, Frattini ha partecipato a numerosi musical, da A Chorus Line a Cantando sotto la pioggia.

Dopo aver lavorato anche con Christian De Sica, Frattini debutta come protagonista assoluto in un musical inedito, Musical, Maestro!, e sempre con lo stesso ruolo partecipa poi a Pinocchio, con la regia di Saverio Marconi e le musiche dei Pooh. E’ poi Peter Pan, Robin Hood, Aladin e, piu’ recentemente, e’ stato protagonista del musical di George Gershwin Crazy for you. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti e ha insegnato in diverse accademie.