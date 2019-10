Allerta Meteo, allarme ROSSO in Sicilia: stasera TORNADO, domani ALLUVIONI. Importanti novità per le scuole chiuse

Allerta Meteo – La Protezione Civile ha lanciato l’allarme rosso, il più alto livello previsto dal sistema di allertamento meteorologico in Italia, per gran parte della Sicilia che domani – Venerdì 25 Ottobre – verrà colpita da fenomeni temporaleschi molto violenti. L’allarme rosso è relativo ai territori delle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta e a gran parte del territorio delle province di Messina e Agrigento, compresi i capoluoghi.

Intanto il maltempo ha iniziato a colpire l’estremità occidentale dell’isola, con tempeste di fulmini e nubifragi sulle isole Egadi e le prime piogge su Trapani, Erice e Mazara del Vallo. Nel pomeriggio/sera i fenomeni continueranno a muoversi lentamente verso est. E’ alto il rischio di tornado in serata tra Trapani, Mazara del Vallo e Marsala.

I fenomeni più violenti saranno però quelli di domani nella Sicilia centrale e orientale. In molti comuni importanti, i Sindaci si adegueranno all’allerta e decideranno di chiudere le scuole. Al momento non abbiamo ancora ricevuto in Redazione comunicazioni di ordinanze ufficiali, ma con ogni probabilità – alla luce di quest’allerta della protezione civile – le scuole saranno chiuse a:

Catania

Messina

Siracusa

Gela

Ragusa

Vittoria

Caltanissetta

Agrigento

Modica

Acireale

Misterbianco

Paternò

Barcellona Pozzo di Gotto

Caltagirone

Licata

Augusta

Canicattì

Adrano

Mascalucia

Avola

Milazzo

Comiso

E in molti altri comuni minori. Nel pomeriggio tutti gli aggiornamenti ufficiali su MeteoWeb. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: