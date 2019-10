Carne rossa cancerogena? Un recente studio la scagiona da ogni pericolo per la salute

Secondo uno studio definito quasi controverso, ridurre il consumo di salsicce, bistecche, salame e tutte le altre forme di carne rossa o trasformata è inutile ai fini della salute. La ricerca – che è in disaccordo con tutte le altre finora rese note – sostiene che le prove sono deboli e che il rischio per la salute è veramente esiguo.

Ad essere sotto accusa, per diversi studi, sono la carne rossa come manzo, agnello, maiale, vitello e selvaggina, e la carne trasformata come pancetta, salsicce, hot dog, salame, carne in scatola, patè e prosciutto. Una delle preoccupazioni principali riguarda il cancro all’intestino. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità ha creato allarme in tutto il mondo quando ha affermato che in particolare le carni trasformate provocano il cancro. Secondo diversi studi, nello specifico, le carni rosse o trasformate causano il 21% dei tumori intestinali e il 3% di tutti i tumori.

Secondo l’Agenzia le carni rosse sono “probabilmente cancerogene” ma le prove sarebbero limitate. Sono stati anche avanzati collegamenti con la salute del cuore e con il diabete di tipo 2. I ricercatori – guidati dalla Dalhousie University e dalla McMaster University in Canada – hanno preso in esame le stesse prove che altri colleghi avevano già visto prima. I risultati, pubblicati negli Annals of Internal Medicine, suggeriscono che se 1.000 persone consumano tre porzioni di carne rossa o trasformata in meno ogni settimana per: una vita, ci sarebbero sette morti in meno per cancro 11 anni, ci sarebbero quattro morti in meno per malattie cardiache E se ogni settimana per 11 anni, 1.000 persone rinunciano a tre porzioni di: carne rossa, ci sarebbero sei meno casi di diabete di tipo 2 carne trasformata, ci sarebbero 12 meno casi di diabete di tipo 2.

I rischi segnalati sono simili a quelli degli studi precedenti, ma è l’interpretazione che ne è stata fatta che è differente. Secondo i ricercatori i rischi non sono così elevati: le prove sono così deboli che non possono essere sicuri che i rischi siano reali. “La scelta giusta per la maggior parte delle persone, ma non per tutti, è quella di continuare il consumo di carne“, ha detto alla Bbc, il professor Bradley Johnston, uno dei ricercatori. “Non stiamo dicendo che non vi è alcun rischio, stiamo dicendo che ci sono solo prove di scarsa certezza in merito ad una riduzione molto piccola del cancro e di altre conseguenze negative per la salute che deriverebbero dalla riduzione del consumo di carne rossa“, ha sottolineato.

Kevin McConway, professore emerito di statistica applicata alla Open University, ha definito lo studio un “lavoro estremamente completo“. E il professor David Spiegelhalter, dell’Università di Cambridge, ha dichiarato: “Questa recensione rigorosa, anche spietata, non trova buone prove di importanti benefici per la salute derivanti dalla riduzione del consumo di carne. In effetti, non trova alcuna buona prova“.

I funzionari della Salute pubblica del Regno Unito, però, non sono d’accordo e hanno dichiarato alla Bbc di non avere alcuna intenzione di rivedere le proprie linee guida sulla limitazione nell’assunzione di carne.