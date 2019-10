Meteo, l’Autunno che avanza: prima giornata di freddo, temperature a una cifra su gran parte d’Italia [DATI]

Prima giornata di freddo sull’Italia oggi, con temperature minime a una cifra su gran parte del Centro/Nord. Tra le principali stazioni meteo ufficiali, spiccano +3°C ad Aosta, +4°C ad Asti e Bolzano, +5°C a L’Aquila e Moncalieri, +6°C a Firenze, Modena, Arezzo, Guidonia, Vicenza, Reggio Emilia, Trento, Alessandria e Vercelli +7°C a Pisa, Udine, Treviso, Aviano, Casale Monferrato, Cervia e Rovereto, +8°C a Torino, Verona, Padova, Bergamo, Siena, Campobasso, Ravenna, Pavia, Cremona e Pordenone, +9°C a Parma, Venezia, Rimini, Latina, Frosinone, Cuneo e Lodi, +10°C a Bologna, Brescia, Novara, Trieste, Biella, Olbia, Ciampino e Piacenza, +11°C a Matera, Cosenza, Alghero, Ancona, Viterbo e Loreto, +12°C a Roma, Pescara, Termoli, Vibo Valentia e Gioia del Colle, +13°C a Milano, Napoli, Cagliari e Foggia, +14°C a Bari, Monopoli e Barletta, +15°C a Catanzaro, +16°C a Taranto, Lecce e Brindisi, +17°C a Catania, Messina e Reggio Calabria.

Freddo quasi invernale nelle zone interne, sulle Alpi e sugli Appennini. In modo particolare in Umbria, le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile hanno infatti registrato valori prossimi allo zero termico in molte località, come ad esempio a Forca Canepine dove la minima è stata di +0,8°C. La città più fredda dell’Umbria è stata Cascia con +1,1°C mentre Norcia s’è fermata appena sopra i +2°C e Castelluccio di Norcia è scesa a +3,2°C. Temperature in discesa anche nel resto della regione con +6,0°C a Città di Castello, +6,7°C a Foligno, +7,2°C a Spoleto, +7,5°C a Gubbio, +8,5°C a Orvieto.

Ieri è tornata la neve anche sull’Appennino centrale, con il Gran Sasso imbiancato sotto i duemila metri di altitudine. Anche in Abruzzo le stazioni meteorologiche dell’associazione “Aq Caput Frigoris” hanno registrato minime invernali con -4,2°C al Rifugio Franchetti, -1,8°C ai Piani di Pezza, -1,4°C a Rocca di Mezzo (localita’ Terranera), -0,4°C a Santo Stefano di Sessanio, +0,2°C a Prati di Tivo, +1,8°C a Navelli. L’associazione puo’ contare da pochi giorni anche su una stazione meteo installata a Campo di Giove (L’Aquila), a 1.060 metri sulla Majella. Come le altre stazioni monitorerà precipitazioni, umidità, vento e pressione atmosferica.

Già domani, tuttavia, le temperature torneranno nella norma, in linea con le medie del periodo.