Incidenti in Montagna: trovato morto anziano milanese disperso

Ritrovato morto il 74enne residente a Milano scomparso ieri pomeriggio durante un’escursione alla ricerca di castagne con un amico nella zona Zomeais di Tarcento (Udine). E’ stato localizzato questa mattina dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico (stazione di Udine Gemona), che aveva iniziato a percorrere il greto del Torrente Torre.

L’uomo si trovava prono in una pozza d’acqua, a circa 200 metri dal punto in cui era stato avvistato ieri pomeriggio intorno alle 18 da un passante.

E’ possibile che le conseguenze di una caduta gli abbiano procurato un malore e che si sia accasciato dopo essere sceso da dove era stato visto l’ultima volta in vita.