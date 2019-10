Lecco, camion in fiamme sul Ponte Manzoni: massima attenzione [FOTO]

Camion in fiamme sulla Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, in direzione Milano. Il mezzo pesante è segnalato fermo poco dopo la corsia d’immissione sulla frequentatissima arteria di collegamento con la Brianza, il Milanese e la Valtellina. Il mezzo è andato a fuoco poco dopo le 17.30, sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, le immagini del camion avvolto dalle fiamme.