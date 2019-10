Maltempo: 900 interventi dei vigili del fuoco per frane e smottamenti, statali chiuse tra Liguria e Piemonte

Novecento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. “Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (Verbano Cusio Ossola). Frane a Campo Ligure (Genova), crollata una chiesa”: lo scrivono i pompieri su Twitter.

Permangono chiusure stradali in Liguria e Piemonte a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito le due regioni: lo riferisce l’Anas spiegando che da questa notte, in Liguria, è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 456 ”del Turchino”, in corrispondenza del km 86.9 a Campo Ligure, in provincia di Genova, a causa di una frana. È stato invece riaperto questa mattina il tratto della statale 456, precedentemente chiuso per allagamento, tra i km 84.3 e 78.7. Un movimento franoso, causato dalle forti piogge, ha interessato anche la strada statale 659 ”di Valle Antigorio e Valformazza”, in Piemonte. La strada è chiusa, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 6, a Crodo in provincia del Verbano Cusio Ossola. Sono al momento in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. Il traffico è deviato lungo la strada provinciale 73.