Durante un intenso temporale che si è abbattuto questo pomeriggio sulla Versilia il ramo di un pino, che si trova in un parcheggio nel quartiere di Varignano a Viareggio (Lucca), è caduto su un’auto in sosta e nel cui interno si trovava un uomo che non ha riportato ferite ma solo tanto spavento. Il ramo ha sfondato il parabrezza della vettura. Sul posto e’ intervenuta un’ ambulanza del 118 oltre ai vigili del fuoco.