Milano, al via la Settimana della salute mentale: iniziative per sensibilizzare sul disagio

Conoscere per non avere paura. Superare lo stigma che ancora oggi accompagna spesso il disagio psichico, informando, facendo sensibilizzazione e coinvolgendo pazienti, operatori e cittadini, è l’obiettivo della Settimana della salute mentale (5-13 ottobre) organizzata in occasione della Giornata mondiale dedicata (10 ottobre) dal Comune di Milano, in collaborazione con il Municipio 1, le associazioni del Terzo settore e i Dipartimenti di salute mentale e dipendenze. Una serie di iniziative aperte alla cittadinanza, per valorizzare l’impegno quotidiano di chi lavora al fianco dei malati attraverso strumenti come la creatività e l’arte. “Questa settimana – spiega l’assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti – vuole essere un momento in cui mettere le persone con disagio psichico al centro della discussione degli operatori e delle istituzioni impegnati a garantire loro una vita dignitosa, e allo stesso tempo un modo per organizzare iniziative durante le quali i diretti interessati possano esprimere il loro punto di vista e partecipare a momenti di svago pensati per loro. E’ necessario andare avanti con sempre maggiore convinzione su questa strada, lavorando per garantire tutte le attenzioni e le tutele necessarie ma insieme aprendo con coraggio la città, riconoscendo a ciascuno il suo spazio“. Il programma si apre con la conferenza ‘L’alleanza tra familiari e curanti: un dialogo sugli psicofarmaci’, domani 5 ottobre dalle 9.30 presso la parrocchia Sant’Ignazio di Loyola di piazza Don Luigi Borotti 5 (per iscrizioni info@ass-diversamente.org).

Il calendario di appuntamenti prosegue lunedì 7 ottobre alle 11 con la visita guidata al Mapp-Museo d’arte Paolo Pini (via Ippocrate 45) e incursioni poetiche. La giornata di martedì 8, a partire dalle 9, sarà dedicata al ripristino ambientale dei muri di un palazzo di corso di Porta Vigentina 15/A, che coinvolgerà 100 volontari e 25 persone con disagio psichico, con il contributo dell’associazione Retake. Dalle 10 laboratorio di cucina presso la Fondazione Lighea, dalle 11 pranzo condiviso al Cps di via Girola. Mercoledì 9 ottobre si parlerà di azioni per prevenire il suicidio, dalle 9 alle 13 nell’Auditorium Lattuada di corso di Porta Vigentina 15/A. Giovedì 10 l’Auditorium Lattuada, il Cam del Municipio 1 e i Giardini Bazlen di corso di Porta Romana 106 ospiteranno workshop, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, incontri e i laboratori d’arte collettiva Dis’agio’, durante i quali ognuno potrà stampare la propria cartolina sperimentando l’arte tipografica con un torchio manuale. Venerdì 11, dalle 16 in via San Maurilio 15 laboratorio di sartoria, e dalle 17.30 in via Senigallia 60 l’Oktober Fest. Sabato 12 ottobre sarà la volta del torneo di calcio allo sporting club Corvetto in via Fabio Massimo 15/4. Infine, sia sabato che domenica 13 la settimana si concluderà con ‘Tutti matti per il riso’, quinta edizione dell’evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi di Progetto Itaca, con il patrocinio del Comune di Milano. L’iniziativa si terrà in 19 città italiane con oltre 12 mila chili di riso. A Milano i volontari saranno presenti in piazza XXV Aprile, largo La Foppa, piazza Gramsci, corso Lodi, via Ansperto e in piazza Sant’Ambrogio.