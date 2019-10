Scoperto giacimento di gas in Iran: almeno 540 miliardi di metri cubi

Scoperto in Iran, nella provincia meridionale di Fars, un nuovo giacimento di gas naturale, stimato in almeno 540 miliardi di metri cubi: lo ha annunciato il vicedirettore della compagnia petrolifera nazionale della Repubblica islamica, Reza Deghan. Citato dall’agenzia petrolifera Shana, Deghan ha riferito che almeno 368 miliardi di metri cubi del gas del giacimento, denominato Eram, sono estraibili. Il valore della riserva è stimato in 40 miliardi di dollari ed è potenzialmente in grado di soddisfare il fabbisogno interno di gas per 16 anni.