Spazio, verso l’ibernazione degli astronauti per il viaggio su Marte: Esa ha già iniziato le sperimentazioni

L’Agenzia spaziale europea (Esa) sta valutando l’ipotesi di ibernare gli astronauti durante il lunghissimo viaggio su Marte per risparmiare cibo ed evitare discussioni e litigi. E’ quanto dichiarato al The Telegraph da Mark McCaughrean, un consulente scientifico dell’Esa. Quello a cui si riferisce lo scienziato è una sorta di “letargo artificiale”. “Dormire non è la stessa cosa che andare in letargo“, precisa McCaughrean. “Perché se si va in letargo si abbassa la temperatura corporea e si riduce il consumo di ossigeno e così via“, aggiunge. Uno stato simile impedirebbe anche lo scoppio di liti tra gli astronauti durante un viaggio estenuante.

“Se metti 100 persone in uno spazio grande poche centinaia di metri cubi per 7-9 mesi, entro la fine ci saranno 20 persone perche’ sulla scia di The Hunger Games si saranno uccise a vicenda“. L’idea potrebbe sembrare bizzarra, ma l’Esa è già in fase sperimentale sugli animali. “Stiamo facendo esperimenti sul letargo artificiale“, dice McCaughrean. “Lo stiamo facendo con test sugli animali e abbiamo programmi per vedere come questo potrebbe accadere“, aggiunge, anche se i test sull’uomo sono ancora una possibilità remota.