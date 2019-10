Tumori urologici: più sopravvivenza grazie all’immunoterapia

L’immunoterapia protagonista nel trattamento post-chirurgico di alcuni tumori urologici, anche difficili e complessi: il carcinoma renale avanzato (RCC), il tumore vescicale non muscolo-invasivo di alto grado o casi metastatici selezionati, il tumore della prostata che interessa 500 mila maschi, cui si aggiungeranno per il 2018 ben 37mila nuovi casi secondo i dati AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica).

Le forme tumorali, bersagliate con specifici e innovativi anticorpi monoclonali, già approvati dalla statunitense Food&Drug Administration, avrebbero dimostrato l’efficacia in studi clinici in gran parte già in fase III, apportando significativi miglioramenti in termini di risposta alla malattia e aumento della sopravvivenza. Dati positivi sia in caso di monoterapie, con il solo anticorpo monoclonale, ma con aspettative ancora più promettenti quando combinati ad altri chemioterapici.