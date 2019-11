Allerta NEVE, inizia un’altra grande nevicata sulle Alpi già sommerse: accumuli record, tutte le FOTO in diretta

Nuova Allerta Meteo per la Neve sulle Alpi. Siamo a metà Novembre eppure gli accumuli nivometrici sono già eccezionali su tutto l’arco alpino, grazie al flusso di correnti sciroccali che in questa stagione sta determinando continue intense e abbondanti nevicate sul versante meridionale dell’arco alpino, quindi in Italia. Il nuovo peggioramento imminente già da stasera determinerà importanti nevicate in modo particolare al confine tra Piemonte e Liguria, dove la neve cadrà copiosa fino a bassa quota con oltre 50cm di neve fresca in poche ore nella serata oltre i 1.000 metri di altitudine. Abbondanti ulteriori nevicate anche tra Lombardia e Trentino Alto Adige.

Domani, Martedì 19 Novembre, la neve cadrà copiosa su tutto l’arco alpino e in modo particolare in mattinata al Nord/Ovest, nel Piemonte, con accumuli superiori agli 80cm di neve fresca tra il Verbano-Cusio-Ossola e le province di Vercelli, Biella e Torino. Continuerà a nevicare anche nel cuneese, fino a valle (quote collinari, oltre i 500–600 metri di quota) e nella Liguria centro/occidentale. Le nevicate si intensificheranno su Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, dove persisteranno per tutta la giornata con ulteriori 40–50cm di neve fresca.

