Auto elettriche: sviluppata nuova batteria, si ricarica in soli 10 minuti

Una nuova batteria al litio è stata sviluppata da un gruppo di ricercatori della Penn State University, in grado di ricaricare un’auto elettrica in soli 10 minuti, a fronte dei 60 o 75 minuti del tradizionale metodo, che consentono di percorrere fino a 500 km.

La performance può essere mantenuta per 2500 cicli di ricarica, oltre 800mila viaggi.

“La ricarica rapida è la chiave per permettere una vasta diffusione delle auto elettriche: oltre alla ricarica rapida questo progetto permette di limitare il tempo di esposizione della batteria alle alte temperature di ricarica, generando un ciclo di vita lungo,” ha spiegato Chao-Yang Wang, autore dello studio.