Un bambino di 10 anni e’ stato rianimato dopo un malore avuto a scuola, a Milano, dovuto a una patologia cardiaca. E’ accaduto oggi alle 17. Secondo quanto riferito dalla polizia, il piccolo e’ stato male durante una attivita’ extrascolastica ed e’ stato soccorso dal personale del 118 che lo ha rianimato e trasportato in ospedale. Al momento le sue condizioni sono serie ma non e’ in pericolo di vita.