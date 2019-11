Bruciore alla gola e agli occhi, malori in una scuola media: studenti intossicati dallo spray al peperoncino

Due studentesse della scuola media “Agostino Gemelli” di via Pescarenico 2, in zona Famagosta a Milano, sono rimaste intossicate e trasportate in ospedale (clinica De Marchi e San Paolo) dopo che qualche ragazzino ha spruzzato dello spray al peperoncino in un bagno dell’istituto. Secondo quanto riferito dal 118, complessivamente sono rimasti coinvolti 35 studenti tra gli 11 e i 13 anni che sono stati medicati sul posto per bruciori alla gola e agli occhi più o meno intensi. Oltre a sette mezzi del 118, a scuola sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.