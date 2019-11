In aumento i livelli dei fiumi Seveso e Lambro: il Comune di Milano ha attivato il Centro operativo comunale per il monitoraggio. Nelle ultime ore, il terreno già sollecitato dal maltempo dei giorni scorsi non riesce a drenare le acque dei fiumi che quindi si sono ingrossati.

Le squadre di Protezione civile, Mm Servizi idrici e le pattuglie della Polizia locale hanno attivato il monitoraggio: hanno rilevato che il Lambro è in preallarme e il Seveso in prima soglia di allarme.