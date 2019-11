Maltempo Emilia Romagna: mareggiate e acqua alta su tutta la costa

L’ondata di Maltempo e la concomitante mareggiata con mare molto mosso e venti sostenuti hanno provocato in tutta la costa emiliano-romagnola fenomeni di acqua alta. Questa mattina l’assessore al Demanio di Riccione (Rimini), Andrea Dionigi Palazzi, ha fatto un sopralluogo sul litorale, in particolare al porto canale e nella zona Sud del territorio, dove si sono registrate le situazioni piu’ critiche. “Ho incontrato i tecnici della Regione con i quali e’ stato convenuto che, ai 19 mila metri cubi di sabbia garantiti dalla Regione stessa nei mesi scorsi per effettuare interventi di ripascimento, e quindi di allungamento della spiaggia – ha spiegato l’assessore al Demanio -, verranno aggiunti per il Comune di Riccione altri 2.180 rispetto ai 7 mila metri cubi di sabbia in arrivo destinati ai Comuni costieri della provincia. Sabbia che andremo ad impiegare con interventi di ripascimento entro la prossima primavera”.