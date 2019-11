Maltempo, enorme tornado si abbatte su Genova [FOTO e VIDEO LIVE]

Il maltempo sta colpendo in modo particolarmente intenso Genova da stamattina. Pochi minuti fa un enorme tornado s’è abbattuto sul litorale cittadino, in contemporanea a una forte grandinata e a un affascinante arcobaleno. Nel capoluogo della Liguria sta piovendo in modo particolarmente intenso (52mm a Sestri Ponente, 42mm a Multedo, 34mm a Oregina, 27mm a Cornigliano, 21mm a Castelletto, 16mm a Staglieno) e la temperatura è tipicamente autunnale, di appena +12°C in pieno giorno dopo una minima di +9°C. Rovesci temporaleschi con grandine hanno interessato il settore centrale della Regione e in particolare il Ponente genovese, la Val Polcevera, la Valle Scrivia raggiungendo poi la Val Bisagno. La cumulata massima si registra a Santuario del Monte Gazzo con 53.6 millimetri (27.4 cumulata oraria massima, 12.2 in 15 minuti), seguita da Genova Pegli con 35.4, Bolzaneto con 32.2, Pontedecimo con 24.2, Castellaccio con 23.2, Fiumara con 21.8 (7.4 in 5 minuti). Nella notte alcune stazioni dell’interno della regione hanno segnato valori sottozero: -1,0°C a Poggio Fearza (Imperia), -0,8°C a Cabanne (Genova), -0,1°C a Pratomollo (Genova). Proprio l’improvviso calo termico, dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni, ha determinato la formazione del tornado sulle acque del mare davanti al Porto Antico. Al momento non si segnalano danni.