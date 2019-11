Maltempo sul litorale romano: raffiche di vento fino a 100 km/h, numerosi alberi caduti

Fortissime raffiche di vento nelle scorse ore sul litorale romano, fino a 100 km/h: si registra la caduta di alberi e numerosi interventi, per la messa in sicurezza, di vigili del fuoco e delle squadre dei volontari di protezione civile. Nella zona di Maccarese e dell’entroterra un albero è caduto in via Fontanile di Mezzaluna, all’altezza della Leprignana, ed un altro in via Castel S.Giorgio. Per tutta la notte due squadre della protezione civile di Fiumicino hanno lavorato per rimuovere alcuni alberi e rami spezzati nelle zone di Isola Sacra, via Portuense e Focene.

La mareggiata persiste da tre giorni sul litorale romano, in particolare tra Focene nord, a ridosso delle dune e del Canale delle Acque alte, e Fregene sud.