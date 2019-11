Neve Record, Alpi sommerse da accumuli straordinari alla faccia del Global Warming: scenari da era glaciale [DATI, FOTO e VIDEO]

E siamo ancora alla fine di novembre, un dato da non sottovalutare che rende questi accumuli ancor più straordinari. Accumuli che potrebbe gettare le basi per una stagione incredibile e per un 2020 in cui si può battere ogni record di innevamento alpino, senza dimenticare l’effetto benefico a favore dei ghiacciai alpini, provati da un’estate interminabile e dalle temperature roventi. Freddo e neve, dunque, si oppongono agli effetti del Global Warming sulle Alpi.