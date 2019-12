Astronomia, il 26 Dicembre l’ultima eclissi solare del 2019: un “anello di fuoco” nel cielo di Santo Stefano [INFO]

Nel giorno di Santo Stefano, un “anello di fuoco” apparirà nel cielo in un raro fenomeno astronomico. Il 26 dicembre, infatti, si verificherà un’eclissi solare anulare, che sarà visibile solo da alcune parti del mondo. Un’eclissi solare anulare differisce da un’eclissi solare totale poiché la luna non oscura completamente il sole e il satellite è più distante dalla Terra del normale, il che lo fa apparire più piccolo. Di conseguenza, il sole non è totalmente eclissato, stagliando un “anello di fuoco” nel cielo.

La prima parte dell’eclissi parziale inizierà alle 3:39 della notte (ora italiana) del 26 dicembre, con l’ultima parte che si verificherà alle 9:05. In Europa sarà piena notte, ma in Asia ed Australia l’eclissi solare anulare trasformerà il giorno in notte. Quanti si troveranno in Europa orientale, Asia, Australia nordoccidentale, Africa orientale potranno ammirare lo spettacolo, che sarà visibile anche dagli oceani Indiano e Pacifico. Ma coloro che non vorranno perdersi l’evento dovranno fare in fretta perché l’eclissi durerà per un massimo di 3 minuti e 40 secondi. Il fenomeno sarà visibile all’alba in Arabia Saudita e poi leggermente più in alto nel cielo per una sottile striscia di terra che attraversa Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, India meridionale, Sri Lanka, Indonesia, Singapore e Malesia.

“Al picco di questa eclissi, sembrerà mancare il centro del sole e la luna scura sembrerà essere circondata dal sole luminoso. Ricordate di non guardare mai direttamente al sole durante un’eclissi. Un’eclissi anulare si verifica, a differenza di un’eclissi totale, quando la luna è nella parte lontana della sua orbita ellittica intorno alla Terra”, spiega la NASA, che trasmetterà la diretta streaming dell’evento. Si tratta del tipo di eclissi solare parziale più bella, ma anche la più pericolosa. Al picco, la luna bloccherà il 97% del sole. Anche se questo può sembrare molto, non è sufficiente a bloccare tutta la luce solare. Ecco perché tutti gli osservatori dovranno indossare occhiali dotati di filtri solari per tutto il tempo, così come sugli strumenti che potranno essere utilizzati per l’osservazione, per evitare gravi danni alla vista.

La prossima eclissi solare anulare avverrà il 21 giugno del 2020, bloccando il 99% del sole. L’evento cadrà nel solstizio d’estate e sarà visibile da Africa e Asia. Tuttavia, in seguito, il Nord America piazzerà un doppio colpo di eclissi solari anulari, con due eventi visibili in 2 anni. Il 10 giugno 2021 vedrà un’eclissi solare anulare “artica”, che sarà visibile nel nord dell’Ontario, nel nord del Quebec e nel Polar Bear Provincial Park. Anche gli stati nordorientali degli USA potranno ammirare l’evento. In seguito, il 14 ottobre del 2023, si verificherà un’eclissi solare anulare tutta americana, con Oregon, Nevada, Utah, Colorado e New Mexico che potranno osservare il 95% dell’eclissi. Poi l’8 aprile del 2024, un’eclissi solare totale sarà visibile da 12 stati USA.