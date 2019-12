Ambiente: il 19 dicembre la presentazione del Rapporto Eco-Media 2019

Il 19 dicembre, il think tank istituito da Pentapolis Onlus, in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, illustrerà i risultati, contenuti nel Rapporto Eco-Media 2019, sulla copertura delle notizie ambientali da parte dei principali media italiani. Durante l’incontro verrà conferito, ai professionisti che si sono distinti per un’attenta e puntale divulgazione, il 6° premio “Giornalisti per la Sostenibilità”.

Dopo i saluti di Tullio Berlenghi, Capo segreteria tecnica Ministero dell’Ambiente, di Roberto Morabito, Direttore dipartimento sostenibilità ENEA e la relazione introduttiva di Massimiliano Pontillo, Presidente Pentapolis Onlus, Enrico Giovannini, Portavoce ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile terrà una lecture su “L’Agenda 2030 – Scenari italiani”.

Sui “Cambiamenti climatici” sono in programma gli interventi di Gianfranco Bologna, Direttore scientifico WWF Italia e Antonio Navarra, Presidente Centro Euro-Mediterraneo Cambiamenti Climatici; di “Politica e informazione ambientale” ne parleranno Annalisa Corrado, Co-Portavoce Green Italia e Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde.

Seguiranno due tavole rotonde: la prima moderata da Enzo Argante, Responsibility Editor Forbes Italia su “CSR e media” a cui parteciperanno: Antonio Ferro, Vice Presidente Società Italiana di Comunicazione, Raffaella Papa, Presidente Spazio alla responsabilità / CSRMed Forum e Francesco Pascale, Terra Felix e Novamont; la seconda su “Mainstream e sviluppo sostenibile” condotta da Enzo Argante, Responsibility Editor Forbes Italia, a cui interverranno Alfonso Cauteruccio, Presidente Greenaccord, Walter Ganapini, Membro Onorario Comitato Scientifico Agenzia Europea per l’Ambiente, Roberto Giovannini, Presidente FIMA – Federazione Italiana Media Ambientali.

Andrea Caretta, Presidente Osservatorio di Pavia, presenterà, poi, i dati del rapporto Eco-Media 2019 e a seguire Marzia Fiordaliso, Segretario generale Pentapolis Onlus, si occuperà di consegnare il premio “Giornalisti per la Sostenibilità”.

OSA – Osservatorio sullo sviluppo sostenibile e l’ambiente nei media vuole promuovere e svolgere attività di studio, analisi, ricerca e monitoraggio dell’informazione ambientale, soprattutto tra i grandi media italiani. Intende inoltre incentivare una filiera produttiva green di settore, cercando così di arrivare ad un prodotto finale “a impatto zero”.

Il Comitato Scientifico, composto da personalità di chiara fama, ha il compito di supervisione: Alfonso Cauteruccio (Greenaccord), Marco Frey (Fondazione Global Compact Italia), Walter Ganapini (Agenzia Europea per l’Ambiente), Roberto Giovannini (Federazione Italiana Media Ambientali), Stefano Laporta (Ispra), Raffaele Lorusso (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), Roberto Morabito (Enea), Alfonso Pecoraro Scanio (Fondazione UniVerde), Riccardo Valentini (Fondazione Cambiamenti Climatici).

La Consulta d’Indirizzo, con l’obiettivo di disegnare le linee strategiche, vede al suo interno: Andrea Caretta (Osservatorio di Pavia), Enrico Giovannini (ASviS) e Massimiliano Pontillo (Pentapolis Onlus).

Il progetto promosso da Pentapolis Onlus, insieme all’Osservatorio di Pavia, si avvale dell’adesione del Presidente della Repubblica; del partenariato di ASviS; della collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Federazione Italiana Media Ambientali e Ordine dei Giornalisti; del patrocinio di Ministero dell’Ambiente e Ispra; della partecipazione di Cittadinanzattiva, Csr Manager Network, Fondazione Global Compact Network Italia, Fondazione UniVerde e Greenaccord; del sostegno di Novamont e Terna; del contributo di Adriatica Oli; partner tecnici Arti Grafiche Boccia, Industrira Grafica Umbra, Rotopress, Tecnostampa.