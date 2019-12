Caccia al cinghiale: scivola e parte un colpo dal suo fucile, ferito un cacciatore

Un cacciatore di 67 anni, di Querceta (Lucca) e’ rimasto ferito stamani al fianco sinistro a causa di un colpo partito dal suo fucile dopo che l’uomo e’ scivolato sull’erba bagnata mentre partecipava a una battuta al cinghiale nei boschi sopra Strettoia, in localita’ Palatina, nel territorio del comune di Pietrasanta. A dare l’allarme i compagni di caccia del 67enne: sul posto intervenute l’auto medica, un’ambulanza e l’elisoccorso Pegaso che ha trasferito il 67enne in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa: da quanto emerso l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi intervenuti i carabinieri della stazione di Querceta.