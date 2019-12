Clima, Papa Francesco alla COP25: “Siamo di fronte a una sfida di civiltà”

“Dobbiamo chiederci seriamente se c’è la volontà politica” di agire contro i cambiamenti climatici “con onestà, responsabilità e coraggio, con più risorse umane, finanziarie e tecnologiche“: con queste parole Papa Francesco si rivolge a Carolina Schmidt, Ministro dell’Ambiente del Cile e presidente della COP25, e ai partecipanti alla Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite, in corso a Madrid. “Numerosi studi – ha spiegato in un messaggio – ci dicono che è ancora possibile limitare il riscaldamento globale. Per fare ciò abbiamo bisogno una volontà politica chiara, lungimirante e forte, avviata a perseguire un nuovo corso che mira a rifocalizzare investimenti finanziari ed economici verso quelle aree che salvaguardano veramente le condizioni di una vita degna dell’umanità su un pianeta ‘sano’ oggi e domani“.

La consapevolezza sull’importanza di lavorare insieme contro i cambiamenti climatici “è ancora troppo debole, incapace di rispondere adeguatamente a quel forte senso di urgenza per un’azione rapida richiesta dai dati scientifici a nostra disposizione“. Gli studi, prosegue, “dimostrano che gli attuali impegni assunti dagli Stati per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici sono ben lontani da quelli effettivamente necessari per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi. Dimostrano quanto le parole siano lontane da azioni concrete“.

“Siamo di fronte a una ‘sfida di civiltà’” e “rimane una finestra di opportunità, ma non dobbiamo lasciarla chiudere. Dobbiamo approfittare di questa occasione con azioni responsabili nei settori economici, tecnologici, sociali ed educativi“.