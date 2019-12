Non rientrano dopo escursione: ricerche in corso sulla Majella

Sulla Majella, nel versante aquilano, sono in corso le ricerche di 2 persone che ieri non sono rientrate dopo un’escursione: la loro auto è stata trovata parcheggiata nei pressi di Fonte Romana, e da lì sono iniziate le ricerche, di cui si sta occupando il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, in collaborazione con il 118, che ha inviato l’elicottero da Pescara. L’allarme è stato lanciato da un familiare.

Ieri, sempre sulla Majella, nel versante Pescarese, due persone sono morte in seguito ad un incidente avvenuto in località Rava di Ferro.