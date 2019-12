Nuova Zelanda, eruzione del vulcano di White Island: muore ferito, le vittime salgono a 19

E’ salito a 19 vittime il bilancio dell’eruzione del vulcano di White Island (Nuova Zelanda) avvenuta il 9 dicembre: lo ha reso noto la polizia, a seguito del decesso di una delle persone che si trovavano ricoverate in ospedale.

In totale 47 persone si trovavano sull’isola al momento dell’eruzione: 25 sono ancora in ospedale, la maggior parte in condizioni critiche. Il bilancio di 19 morti include due dispersi, i cui corpi non sono stati recuperati.