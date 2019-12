Trapianti, aumenta la voglia di donare: Cagliari in testa tra le grandi città

Cagliari tra le grandi citta’, Sondrio tra tutti i capoluoghi di provincia, la Valle d’Aosta tra le regioni: sono le realta’ piu’ “virtuose” d’Italia secondo l’Indice del Dono 2019, il rapporto elaborato dal Centro nazionale trapianti per valutare i risultati della raccolta delle dichiarazioni di volonta’ alla donazione di organi e tessuti attraverso il rilascio o il rinnovo della carta d’identita’ elettronica. L’analisi del Cnt ha messo in fila i numeri realizzati dai 6.274 comuni nei quali e’ possibile registrare la volonta’ alla donazione, con una copertura del servizio pari al 92% della popolazione residente. Complessivamente quest’anno attraverso i comuni abilitati sono state raccolte 2.319.223 dichiarazioni, ovvero il 22,5% in piu’ rispetto al 2018. I consensi sono stati 1.559.171 (67,2%, in leggero calo sul 67,5% dello scorso anno) e 760.052 le opposizioni (32,8%). In totale le dichiarazioni registrate finora nel Sistema informativo trapianti sono arrivate a quota 6.788.457: 5.209.477 consensi e 1.578.980 opposizioni.

La valutazione per classi demografiche vede Cagliari al primo posto tra i comuni con piu’ di 50mila abitanti: nel 2019 i consensi nel capoluogo sardo hanno superato il 79%. Sul podio delle citta’ piu’ grandi ci sono anche Sassari e Pordenone. Tra i comuni di medie dimensioni (tra i 15 e i 50mila abitanti) la cittadina piu’ virtuosa del 2019 e’ in provincia di Livorno: si tratta di Collesalvetti, con un tasso di consensi vicino al 95%. Un’altra cittadina sarda e’ prima tra i comuni dai 5 ai 15mila abitanti, la nuorese Dorgali, mentre si trova in Sicilia anche il comune piu’ virtuoso nella classe demografica dai 1000 ai 5mila residenti, ovvero Marianopoli, in provincia di Caltanissetta, dove addirittura nel 2019 non e’ stata registrata nessuna opposizione. Si risale invece al Nord per trovare il paesino piu’ virtuoso tra quelli con meno di mille abitanti: e’ Luserna, in Trentino.

I cinque comuni migliori di ciascuna classe demografica saranno premiati oggi dal Cnt ad Abano Terme in occasione del convegno nazionale dell’Anusca, l’associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e anagrafe. Notevole il risultato dei 5 capoluoghi sardi, che si trovano tutti entro le prime 8 posizioni. Tendenzialmente meno alti i valori raggiunti dalle citta’ maggiori: il risultato migliore e’ quello di Firenze (17ma), mentre Milano e’ 57ma, Roma 64ma e Torino 75ma. Quasi tutti centro-meridionali i capoluoghi con gli indici del dono piu’ bassi: Napoli e’ in 104ma posizione, mentre chiudono la classifica Foggia, Crotone e Teramo. Il gap tra Nord e Sud in tema di volonta’ alla donazione emerge anche nel confronto tra le regioni: l’indice piu’ alto del 2019 lo ottiene la Valle d’Aosta, seguita dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Sardegna. Le realta’ meridionali si collocano invece tutte sotto la media nazionale, in particolare Campania, Sicilia e Calabria, tutte con tassi di consenso inferiori al 60%.