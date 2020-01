Allerta Meteo Puglia: venti forti con raffiche di burrasca e mareggiate

“Venti forti settentrionali con raffiche di burrasca e con rinforzi di burrasca forte sulla Puglia meridionale. Mareggiate lungo le coste esposte“: la protezione civile regionale della Puglia ha emesso un’allerta meteo valida dalle 12 di oggi e per le prossime 24/30 ore.

La Puglia è infatti in queste ore sferzata dal vento di burrasca che ha creato danni e disagi: a Lecce, la polizia municipale ha interdetto al traffico via Basilicata per rischio caduta alberi.

A Bari il vento dovrebbe toccare punte di 70 km/h mentre su Brindisi e Lecce sono attese raffiche tra i 65 e i 70 km/h.

Domani i venti resteranno “molto forti” sui territori di Bari, Barletta e Lecce (punte di 60 km/h), in calo sulle altre province.

E’ previsto un calo termico: in alcuni Comuni del foggiano la colonnina di mercurio potrebbe toccare 0°C.