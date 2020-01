Ancora vittime dei botti: esplode un petardo, dodicenne operato d’urgenza alla mano

Un dodicenne è rimasto gravemente ferito a una mano a causa dell’esplosione di un petardo. E’ accaduto poco dopo mezzogiorno di oggi ad Agliana (Pistoia), in via Roma. I soccorritori del 118 hanno stabilizzato il ferito e subito dopo lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per essere quindi sottoposto a un intervento chirurgico al centro di chirurgia della mano dell’ospedale di Careggi. Sull’episodio indagano i carabinieri che dovranno accertare che tipo di petardo stesse maneggiando il dodicenne e come se lo fosse procurato. Arrivati sul luogo dell’incidente, i militari non hanno rinvenuto altri petardi ma soltanto un accendino.