“Il libro d’oro della prevenzione” di Philippe Lagarde, i migliori consigli per prendersi cura di se stessi

“Il libro d’oro della prevenzione” di Philippe Lagarde (171 pagine, 16,50€) è un libro prezioso e appena uscito (finito di stampare a ottobre 2019) per tutti coloro che vogliono prendersi cura del proprio corpo. Il luminare francese illustra, trasmettendo persino tramite un libro il suo spirito generoso e cordiale, come fare davvero prevenzione tramite l’alimentazione e perchè dobbiamo difendere la nostra salute con gli integratori alimentari e le vitamine, in quanto i prodotti alimentari ne sono ormai impoveriti.

La visione del mondo di Lagarde potrebbe sembrare pessimistica rispetto alle condizioni dell’ambiente e all’esposizione alle malattie degli esseri umani, ma in realtà è una visione sempre più condivisa a livello scientifico.

Il libro è diviso in due parti: nella prima c’è un’attenta e approfondita analisi dei “nemici dell’organismo”, dai ben noti radicali liberi fino a sostanze chimiche, metalli pesanti, radioattività e onde magnetiche. Sono 105 pagine dedicate alla salute, con passaggi tecnico-scientifici che però l’autore riesce a rendere comprensibili per tutti.

Nella seconda parte abbiamo un focus di circa 60 pagine sugli integratori alimentari: cosa sono, perchè servono, quali servono e come bisogna assumerli. Ma sempre e solo sotto controllo di un medico bravo e di fiducia.

A proposito di medici: Lagarde non risparmia la categoria, dando anche consigli utili ai medici che vogliono aggiornarsi ed essere sempre pronti a considerare il proprio paziente una persona a 360°, e non un mero numero o un ignorante incompetente.

Leggendo questo libro, oltre ad imparare tante cose che vi aiuteranno a prendervi cura di voi stessi, avrete senza ombra di dubbio voglia di incontrare Philippe Lagarde per conoscerlo personalmente.