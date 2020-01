Measy e Yape: al CES di Las Vegas le nuove soluzioni hi tech per una delivery sempre più sostenibile

Yape e Measy, ovvero il sistema di consegne a guida autonoma e la nuova e-cargo bike che aumenta comfort e sicurezza, sono nati entrambi all’interno della Fabbrica di Imprese e-Novia. I due prodotti made in Italy vengono presentati assieme in questi giorni al CES, il più importante evento di tecnologia e innovazione che si tiene a Las Vegas fino al 10 gennaio: una soluzione «integrata» che risponde alle nuove esigenze del trasporto in abito urbano e commerciale.

MEASY, AL CES DI LAS VEGAS LA NUOVA GENERAZIONE DI E-CARGO BIKE

Niente più cadute laterali causate da uno sbilanciamento del carico: questa l’innovazione di Measy, presentato al CES di Las Vegas. Le nuove e-cargo bike integrano una tecnologia ad hoc sviluppata per questa categoria di mezzi di consegna. Una e-bike rivoluzionaria, in grado di raggiungere i livelli di sicurezza standard del mondo automotive. Non solo: Measy guarda alla consegna multimodale presentando a Las Vegas una modalità di consegna combinata con Yape, il robot a guida autonoma per il last mile delivery urbano.

L’E-cargo Measy riduce alcune delle più frequenti cause di incidenti stradali in bicicletta: la perdita di equilibrio dovuta a pesanti carichi o ostacoli urbani può essere evitata attraverso la compensazione delle oscillazioni laterali impreviste, la robotizzazione del telaio ed agendo sul carico della bici spostandolo per compensare le oscillazioni laterali più pericolose. Questa contro-oscillazione offre al ciclista un lasso di tempo maggiore per poter reagire e recuperare il controllo al fine di evitare rovinose cadute. Inoltre, l’integrazione nativa dell’ABS elettronico è garanzia di stabilità anche nelle condizioni di frenata più critiche.

YAPE, AL CES 2020 CON IL VEICOLO AUTONOMO PER IL TRASPORTO SOSTENIBILE

Yape si conferma sempre di più come la risposta alla necessaria innovazione tecnologica del settore: è in grado di effettuare consegne in ambienti urbani e spazi interni e – grazie all’Intelligenza Artificiale – di farlo in completa autonomia. Yape torna al CES con una serie di importanti novità. Nell’edizione 2020 della più grande fiera dedicata a tecnologia e innovazione, Yape si presenta con nuove funzionalità che gli permettono di muoversi in ambienti diversi in maniera dinamica e sicura. Il continuo adattamento alle evoluzioni tecnologiche gli consentono di orientarsi in ambienti complessi. A confermare l’originalità del design, unita all’alto contenuto innovativo, nel corso di quest’anno Yape si è aggiudicato due prestigiosi premi: il German Design Award nella categoria “Utility Vehicles” e l’ADI Design Index 2019 grazie al quale potrà concorrere al “Compasso d’Oro”. Intanto, dopo le prime iniziative a Cremona, Milano e Fukushima, Yape sta svolgendo le sperimentazioni per il 5G in Italia in partnership con Vodafone, Politecnico di Milano, Esselunga e Poste Italiane.

Inoltre, ha annunciato una serie di collaborazioni commerciali in Europa e negli Stati Uniti con aziende leader mondiali del food delivery, della vendita al dettaglio e dell’e-commerce per effettuare consegne, con zero emissioni e a basso costo.