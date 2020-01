Meteo, è tornato il maltempo tra Lazio e Toscana: picchi di 90mm, ma continua il caldo anomalo in tutt’Italia [DATI]

E’ tornato il maltempo oggi sull’Italia centro/settentrionale, e in modo particolare nelle Regioni tirreniche: ha piovuto in modo localmente intenso in Toscana e nel Lazio, soprattutto al mattino. Tra i dati pluviometrici, in Toscana spiccano gli 88mm di pioggia caduti a Gavorrano e poi ancora i 65mm a Roccastrada, 52mm a Capraia, 42mm a Montieri, 39mm a Massa Marittima, 38mm a Monticiano, 35mm a Follonica, 23mm a Siena. Nel Lazio sono caduti 91mm a Formia, 34mm a Priverno, 32mm a Fondi, 27mm a Supino, 20mm a Lariano, 19mm a Fondi e Minturno, 17mm a Latina, 16mm a Terracina, 12mm a Frosinone. Poche precipitazioni degne di nota, invece, sulle altre Regioni.

E’ stata un’altra giornata molto calda in tutto il Paese, con temperature di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo soprattutto al Sud, in Sicilia e in Puglia. Tra le località più calde, spiccano +19°C a Palermo, Termini Imerese, Pompei, Lamezia Terme, Valenzano e Bitritto, +18°C a Bari, Trapani, Bagheria, Olbia, Oristano, Monopoli, Tropea, Pomigliano d’Arco, Cerignola, Manfredonia, Fasano, Molfetta e Palo del Colle, +17°C a Catania, Siracusa, Foggia, Cosenza, Brindisi, Agrigento, Cefalù, Battipaglia, Terlizzi e Acquaviva delle Fonti, +16°C a Roma, Napoli, Cagliari, Reggio Calabria, Salerno, Catanzaro, Benevento, Crotone, Guidonia, Torre del Greco, Lecce, Vibo Valentia, Sorrento, Ischia e Gallipoli, +15°C a Taranto, Latina, Caserta, Barletta e Vieste, +14°C a Pisa, Viterbo e Matera, +13°C a Firenze, Perugia, Campobasso e Avellino.

Caldo anomalo anche al Nord, con temperature primaverili dal Friuli Venezia Giulia al Piemonte: le massime hanno raggiunto +12°C a Pordenone, +11°C a Torino e Trieste, +10°C a Milano, Venezia, Udine, Mestre e Treviso.

Le uniche città in cui è stata una normale giornata invernale sono state Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia, dove la temperatura massima s’è fermata a +5°C (ma la minima era stata di ben +4°C, con cieli coperti e debole pioggia).

Il caldo anomalo di questi giorni proseguirà ancora: nella settimana entrante al Nord avremo anomalie ancor più significative con massime che in alcuni casi, complice il foehn, arriveranno a +15°C e minime di gran lunga superiori allo zero. Addirittura le ultime mappe per inizio Febbraio sono impressionanti, con un caldissimo Anticiclone che potrebbe portare in tutto il Paese una Primavera anticipata con temperature superiori persino ai +20°C.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: