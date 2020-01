Previsioni Meteo Lombardia: estesa nuvolosità alle quote più basse

“Da lunedì la rotazione da ovest del flusso in quota permette un maggiore afflusso di umidità dal Mediterraneo: sulla regione precipitazioni ancora assenti, ma con estesa nuvolosità alle quote più basse. Scarsa escursione termica diurna in pianura“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Oggi sereno o poco nuvoloso ovunque, con nebbia e foschia estesa in pianura fino al mattino e dalla serata. Dal tardo pomeriggio ed in serata velato sui rilievi, localmente nuvoloso sulle Alpi di confine.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza variazioni rilevanti, massime in aumento in montagna, stazionarie altrove. In pianura minime tra -3 °C e 0 °C , massime tra 5 °C e 9 °C.

Zero termico: in rapida risalita nella notte, attorno a 3300 metri durante la giornata, ma con isotermia alle quote inferiori.

Venti: deboli settentrionali in quota, altrove deboli di direzione variabile o calmi.

Altri fenomeni: nebbia sulla pianura meridionale: in lenta dissoluzione al mattino, e in nuova formazione dalla serata.

Domani sui rilievi poco nuvoloso o velato al mattino, a tratti nuvoloso al pomeriggio; in pianura nebbia e foschia estesa dalla notte, persistente nelle ore diurne, in parziale sollevamento dalle ore centrali. Nubi basse e foschia in estensione anche ai primi rilievi ed alle valli adiacenti alla pianura dal pomeriggio ed in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; massime in live calo, anche moderato in pianura nelle zone con nebbia persistente. In pianura minime intorno a -1 °C, massime intorno a 2 °C.

Zero termico: in progressivo abbassamento nella giornata fino a 1000 metri circa in serata.

Venti: deboli; dai quadranti meridionali sulle Alpi, altrove di direzione variabile o calmi.

Altri fenomeni: nebbia e foschia estesa in pianura, persistente nella giornata. In serata visibilità maggiore ma con foschia estesa a tutta la pianura ed alle valli adiacenti.