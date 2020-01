Previsioni Meteo Torino e Piemonte: l’anticiclone garantisce bel tempo anche domani

A Torino domani, mercoledì 8 gennaio, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Piemonte: si rinforza ulteriormente l’anticiclone sull’Europa centro-occidentale, garanzia di un’altra giornata stabile sul Nord Ovest. Cieli sereni o poco nuvolosi pressoché ovunque, ad eccezione delle aree pianeggianti piemontesi dove saranno possibili nebbie in graduale dissolvimento diurno. Temperature miti in montagna, locali gelate all’alba in pianura con valori diurni più basse sulle aree nebbiose.