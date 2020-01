Previsioni Meteo: venerdì temporali e piogge sparse, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 28 gennaio

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 28 Gennaio 2020.

Oggi al Nord sereno o velato per nubi poco significative con locali addensamenti tra Liguria di ponente e basso Piemonte. Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sull’isola con addensamenti compatti sul versante orientale e meridionale dove saranno ancora probabili deboli precipitazioni; sereno o velato sulle regioni centrali peninsulari con locali annuvolamenti lungo le coste tirreniche. Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso sull’isola con addensamenti sul versante orientale associati a precipitazioni, in graduale attenuazione serale; sereno o velato altrove con locali addensamenti sulla Puglia meridionale al mattino per nubi basse o nebbie in banchi, in dissolvimento. Temperature: minime in lieve aumento sull’arco alpino, Liguria e Piemonte, in calo sulla Pianura padana ed al centro-sud; massime in generale aumento più deciso sui rilievi appenninici centro-settentrionali. Venti: moderati sud-orientali su Sardegna e Sicilia con ulteriori rinforzi specie sulla Sardegna; deboli o moderati da sudest al centro-sud tirrenico e da nordest sulla Liguria con residui rinforzi sul ponente ligure; deboli nordoccidentali sul versante adriatico con locali rinforzi sulla Puglia meridionale. Mari: agitati i mari circostanti la Sardegna, molto agitato al largo il mare di Sardegna; mossi o molto mossi i restanti bacini occidentali ed il basso Ionio; poco mossi o mossi l’Adriatico e l’alto Ionio.

Domani al Nord ampio soleggiamento con qualche nube in più su Liguria al primo mattino e sulle restanti aree occidentali poi; nella sera atteso qualche fiocco di neve sulle cime più alte del Piemonte sudoccidentale. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulla Sardegna orientale e meridionale con deboli piogge associate; altrove cielo sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque. Sud e Sicilia: addensamenti consistenti sulla Sicilia, alternati a temporanee schiarite; condizioni di bel tempo sul resto del meridione, a parte qualche annuvolamento mattutino atteso sulle aree adriatiche pugliesi. Temperature: minime in rialzo su rilievi alpini, restante territori valdostano e friulano, aree appenniniche emiliano-romagnole, Toscana orientale, Umbria, regioni adriatiche, entroterra campano, Basilicata, e rilievi calabresi; in flessione sulla sicilia centrorientale; stazionarie altrove. Massime in lieve calo su basso Piemonte, Emilia-Romagna e sui rilievi appenninici di Marche ed Abruzzo; in tenue aumento su Friuli-Venezia Giulia, Veneto orientale, coste abruzzesi e pugliesi; senza variazioni di rilievo sulle restanti zone. Venti: moderati sudorientali sulla Sardegna; deboli settentrionali con locali rinforzi sulla Puglia salentina; deboli di direzione variabile sul restante territorio. Mari: da molto mosso ad agitato al mattino il mare di Sardegna; da mossi a molto mossi il mar Ligure, canale di Sardegna, basso Tirreno ad ovest, stretto di Sicilia e Ionio, quest’ultimo con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; poco mosso l’Adriatico settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Venerdì 24 gennaio al Nord molte nubi sulla Liguria con deboli precipitazioni sparse, più diffuse dalla sera sul settore orientale, dove localmente potranno assumente anche carattere temporalesco; copertura in graduale intensificazione anche sulle restanti zone occidentali e sull’Emilia-Romagna, con locali deboli fenomeni associati, più frequenti dalla sera sul settore emiliano; quota neve oltre i 1200-1300 metri, in calo sul Piemonte meridionale fino a 700-800 metri. Cielo sereno o velato altrove. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sull’isola con deboli piogge sparse, in attenuazione serale sulle aree centrorientali; nuvolosità sempre più diffusa su regioni tirreniche e Umbria con piogge e locali rovesci dal pomeriggio su Toscana occidentale e Lazio; su Marche e Abruzzo iniziale ampio soleggiamento seguito da una decisa intensificazione della copertura dal pomeriggio con occasionali piovaschi attesi dalla serata. Sud e Sicilia: copertura bassa sempre più diffusa su Molise, nord Campania aree ioniche peninsulari e Sicilia con locali piovaschi serali; bel tempo altrove con spesse velature da fine giornata attese sulla Puglia settentrionale. Temperature: minime in calo su rilievi alpini e appenninici; in tenue rialzo su Lombardia occidentale e Sicilia orientale; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione su Liguria, aree alpine, Appennino emiliano-romagnolo e localmente sulle altre regioni tirreniche peninsulari, Puglia settentrionale e Basilicata ionica; in lieve aumento sulle zone costiere meridionali tirreniche e su quelle adriatiche pugliesi; stazionarie sul resto del paese.

Sabato 25 molte nubi su Liguria orientale, area lombarda, Emilia-Romagna, Tiveneto, regioni centrali e lungo le coste tirreniche meridionali, con associati rovesci sparsi attesi su bassa Lombardia, Veneto meridionale, regioni centrali peninsulari, nord Marche, Umbria e Campania settentrionale, ma in attenuazione da fine giornata. Estese e innocue velature sul resto del paese.

Domenica 26 schiarite decise al settentrione, mentre copertura consistente accompagnata da locali piovaschi interesserà le regioni centrali; poche le nubi sulla Sicilia meridionale e cielo molto nuvoloso sul restante meridione con deboli precipitazioni su Puglia, Calabria e Sicilia tirrenica.

Lunedì 27 ancora fenomenologia consistente su bassa Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, ma in assorbimento da fine giornata; molte nubi basse e stratiformi su Liguria e Toscana e cielo poco nuvoloso o velato altrove, ma con nebbie estese dalla sera sulla Pianura padana.

Martedì 28 attesa una nuova intensificazione della copertura al Centro-Nord e sulle regioni meridionali tirreniche con deboli fenomeni sulle aree alpine occidentali, più diffusi e frequenti tra levante ligure e nord Toscana.