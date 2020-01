Science celebra Roberto Burioni e la sua battaglia contro i no-vax

La rivista Science ha scelto di celebrare Roberto Burioni e la sua battaglia contro i no-vax in un lungo articolo in cui si riassumono le vicende che hanno portato il virologo del San Raffaele di Milano a diventare il difensore della scienza e delle vaccinazioni.

“In un Paese in cui il Governo ha talvolta promosso dubbie pratiche mediche – si legge nell’articolo – “Burioni è diventato lo schietto difensore delle dimostrazioni scientifiche sui vaccini e altri temi di salute, oltre che un critico rigoroso della pseudoscienza“. “Una voce come quella di Burioni – un esperto che non vede la necessità di moderare le parole o tollerare gli stupidi – era evidentemente quello che molti italiani stavano aspettando“.