Smog Milano: non migliora la qualità dell’aria, PM10 oltre i limiti

La qualità dell’aria di Milano non migliora: anche questa settimana si è aperta con livelli di PM10 oltre i limiti.

Secondo Arpa Lombardia, il particolato registrato ieri da tutte le centraline attive in città è stato tra i 74 e gli 89 microgrammi per metro (50 è la soglia massima).

A Pioltello-Limito il valore è 62, a Turbigo 73 e a Magenta picco con 92 microgrammi per metro cubo.

Pessima la situazione anche a Monza (tra 66 e 69), Como, Cantù e Erba (67, 57 e 52), Merate nel Lecchese (60) e Busto Arsizio, Saronno e Ferno nel Varesotto (73, 68 e 71).