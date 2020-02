Enorme asteroide precipita nell’Adriatico, avvistato da milioni di persone tra Italia e Balcani: “è stato impressionante” [FOTO e VIDEO]

Un grosso meteorite è precipitato nel mare Adriatico nella mattinata di oggi, intorno alle 10:30. Decine di telefonate sono giunte in queste ore ai centrali delle forze dell’ordine e dell’Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste, ma il fenomeno astronomico è stato avvistato da milioni di persone in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e su tutti i Balcani. Daniele Gardiol, coordinatore nazionale di Prisma (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), ha spiegato: “Abbiamo ricevuto questa mattina tantissime segnalazioni amatoriali, da Trieste alle regioni dell’Italia centrale, sul sito di Prisma con pubblicazioni di video che mostrano una scia luminosa. Noi non ci siamo ancora allertati per fare i calcoli precisi sulla traiettoria, perche’ ci servono ulteriori dati“, precisa Gardiol. Sulla base delle immagini e dei video pubblicati, conclude, “si capisce che il bolide, cioe’ la scia luminosa, e’ stata generata da un piccolo asteroide, molto probabilmente roccioso perche’ e’ esploso“.

Tanti testimoni raccontano di averlo visto mentre percorrevano in auto la tangenziale di Modena, chi dalla finestra del proprio ufficio a Imola e chi dal ferrarese. Un testimone in particolare riferisce di averlo avvistato dal vivo mentre era in spiaggia e che sarebbe “caduto in mare a pochi metri dalla battigia a Punta Marina”, in provincia di Ravenna. C’e’ invece chi sostiene che sia caduto vicino a Fano. Altre persone riferiscono di averne visto un altro anche ieri sera, tra le 20.30 e le 21, sempre nei cieli emiliano-romagnoli.