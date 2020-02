Coronavirus: arrivano buone notizie dalla Cina, mentre in Corea del Sud è picco di contagi. Confermato il primo caso in Nigeria, è un italiano

La Cina ha riportato 44 nuove vittime a causa del Coronavirus e 327 casi di contagio, il livello più basso da oltre un mese. Complessivamente, le vittime sono salite a 2.788, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, quasi tutte relative all’Hubei, la provincia epicentro dell’epidemia.

Dei 44 nuovi morti, 41 sono relativi all’Hubei, la provincia epicentro dell’epidemia, due a Pechino e uno allo Xinjiang.

Alla fine della giornata di giovedì, i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali sono risultati 3.622, portando il totale a 36.117, secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale.

I casi di infezione confermati a livello globale sono saliti a 78.824, comprensivi di 2.788 decessi.

Coronavirus, i casi fuori dalla Cina

La Corea del Sud ha riportato altri 256 casi del nuovo Coronavirus: lo ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention, secondo cui il totale nazionale dei contagi è salito a 2.022.

E’ stato confermato in Nigeria il primo caso di contaminazione con il nuovo Coronavirus: lo ha reso noto il locale ministero della Sanità. Si tratta del primo caso nell’Africa sub-sahariana. Il ministero ha specificato che si tratta del primo caso di Covid-19 ad essere registrato in Nigeria dall’inizio dell’epidemia: “Riguarda un cittadino italiano che lavora in Nigeria e che era tornato da Milano a Lagos il 25 febbraio“, ha spiegato il ministero della Salute che assicura che il paziente e’ “clinicamente stabile, senza sintomi gravi“.

Le autorita’ sono al lavoro per identificare tutte le persone con cui il paziente ha avuto contatti all’arrivo in Nigeria, il Paese piu’ popoloso dell’Africa, con circa 200 milioni di abitanti e la prima nazione al mondo con piu’ abitanti in poverta’ estrema, davanti all’India.