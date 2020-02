Meteo, caldo anomalo al Nord: ieri +26°C ad Aosta e +23°C a Sondrio e Biella, oggi i picchi più alti al Sud [DATI]

Caldo esagerato in queste ore in tutt’Italia: nel pomeriggio di ieri, Lunedì 24 Febbraio, le temperature hanno raggiunto valori esagerati, tipicamente primaverili, soprattutto al Nord/Ovest, sulle Alpi con +26°C ad Aosta e +23°C a Sondrio, ma anche sull’Appennino e in Sardegna, dove spiccano i +24°C di Olbia e i +23°C di L’Aquila. Di seguito tutte le massime registrate nella giornata di ieri:

+26°C ad Aosta

a Olbia +23°C a L’Aquila, Biella e Sondrio

a Torino, Cagliari e Vercelli +20°C a Milano, Novara, Asti, Alessandria, Foggia, Siracusa e Jesi

a Roma, Taranto, Cuneo, Viterbo, Matera e Termoli +18°C a Grosseto, Guidonia, Catania e Cosenza

a Bari, Trieste, Perugia, Reggio Calabria, Bolzano, Pisa, Ancona, Pescara, Messina, Lecce, Mantova, Caserta, Campobasso, Latina, Forlì, Trapani, Frosinone +16°C a Napoli, Palermo, Bologna, Firenze, Bergamo, Udine, Parma, Modena, Reggio Emilia

Sono dati tardo primaverili, anche se siamo ancora a Febbraio e quest’anno ci sembra ormai normale avere un clima così mite in pieno inverno. Il caldo anomalo di questi giorni andrà ad alimentare ulteriormente le anomalie termiche positive di questo mese e di questa stagione. E oggi, Martedì 25 Febbraio, farà ancora più caldo al Centro/Sud (mentre le temperature diminuiranno sensibilmente al Nord/Ovest), come possiamo osservare dalla mappa di seguito:

Saranno però le ultime ore di caldo prima della modesta "ondata di freddo" che tra mercoledì pomeriggio e giovedì riporterà le temperature in linea con le medie del periodo. Quest'anno un briciolo di normalità invernale è diventato un'eccezione rara.